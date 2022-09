Gaz russe et hypocrisie forcée de l’Europe

L’économie sous son apparence de sérieux et de chiffres, est en réalité aussi une science terriblement humaine. Il suffit d’ausculter l’actualité pour s’en rendre compte.

Prenez le cas de l’euro. Notre devise européenne est trop faible en ce moment face au billet vert. C’est en soi une punition, car les factures d’hydrocarbures sont libellées en dollar. Chaque faiblesse de l’euro face au dollar renchérit nos importations d’hydrocarbures et donc notre inflation importée. La banque centrale européenne a augmenté récemment son taux d’intérêt pour rendre plus attractif l’euro, et donc affaiblir indirectement l’inflation importée, mais cette hausse des taux d’intérêt a été vaine. J’ai failli écrire inutile.

En effet, l’euro n’a hélas pas trop bougé. Et c’est normal : les cambistes ne sont pas idiots, ils savent que l’Europe est plus mal prise que les Etats-Unis sur le plan économique. D’abord, parce que nous sommes sur le territoire du conflit ukrainien, ensuite parce que nous sommes dépendants du gaz russe et au final parce que le dollar rapporte nettement plus que l’euro. Pour ces raisons, et d’autres encore, les cambistes préfèrent le billet vert à la devise européenne.

Aujourd’hui, c’est le dollar qui est la valeur refuge et pas l’euro…