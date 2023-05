Gaz hilarant : 4,7 tonnes de déchets de protoxyde d’azote collectés en janvier à Bruxelles

De nombreuses infractions sont toutefois encore constatées, même si elles sont en diminution. L’utilisation et/ou la détention du protoxyde d’azote à des fins récréatives a été verbalisée 448 fois en 2021 contre 291 fois en 2022, soit une diminution de 35%. Les 22-25 ans restent les plus concernés, devant les 18-21 ans et les 26-30 ans. Et, c’est au sein de la commune de Bruxelles-Ville qu’il y a eu le plus d’infractions constatées. Ces chiffres ne concernent toutefois que la verbalisation. La consommation réelle et globale à Bruxelles est beaucoup plus difficile à quantifier d’autant que, selon Brusafe, "l’utilisation du protoxyde d’azote est désormais plus fréquente dans les lieux privés, tels que les lieux de vie nocturne (par exemple les bars). Pour prévenir son utilisation intensive, il faut donc se concentrer sur la sensibilisation et la prévention ciblée vers les groupes à haut risque.