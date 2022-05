Gaz et pétrole russes : l'unanimité des 27 sur le boycott des hydrocarbures russes se heurte à la Hongrie

Les ministres européens de l’énergie se réuniront ce lundi après-midi à Bruxelles pour discuter de la situation énergétique de l’Union européenne et de certains États membres alors que la guerre se prolonge en Ukraine. Il s’agit d’une réunion d’urgence où les questions de l’approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie en gaz russe et celle du boycott du pétrole russe seront débattues.