Gaz et électricité coûtent à un ménage 5909 euros de plus par an qu’en 2020

Et puis il y a tous ces appareils et accessoires du quotidien. Ils sont parfois branchés en permanence et consomment sans qu’on y pense.

Un réveil électronique, par exemple, coûtera, sur base des tarifs en vigueur en août 2022, 24,51 euros de plus par an qu’en 2020, soit 44,99 euros par an. Un chiffre à multiplier par le nombre de radios-réveils électroniques présents dans l’habitation…

Quatre heures par jour d’utilisation d’un ordinateur portable coûtent aujourd’hui 46,64 euros par an, soit 25,35 euros de plus qu’il y a deux ans.

Le wifi, branché en permanence, consomme 46,99 euros par an d’électricité, soit 23,95 euros de plus qu’en 2020.

Le décodeur TV, branché lui aussi 24h24 coûte 25,86 euros par an. Cela représente une augmentation de 14,09 euros par rapport à 2020.

Le téléviseur LED utilisé quatre heures par jour coûte à un ménage moyen 46,54 par an, soit 25,35 euros de plus qu’il y a deux ans. Un téléviseur Plasma voit sa facture annuelle d’utilisation grimper à 248,22 euros, soit 135 euros de plus qu’en 2020.

Deux heures par jour de console de jeux coûtent aujourd’hui 43,44 euros par an, soit 23,66 euros de plus qu’il y a deux ans.

Charger un GSM pendant 4 heures par jour reste plus abordable : 3,62 euros par an, soit 1,97 euro de plus qu’en 2020