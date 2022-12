Gaz et électricité : comment vos contrats vont-ils être indexés en janvier ? Les prix vont-ils baisser ?

Prenons l’exemple du contrat Engie Flow. Le prix du kWh est défini pour décembre par la formule suivante :

3,0300 + 0,1085 x EPEX DAM

Chez Engie, l’indice s’appelle EPEX DAM, chez d’autres (comme à la CREG par exemple) on parlera de Belpex. Ce nom désigne à la base le prix de l’électricité sur les marchés pour le lendemain. L’indice qui nous intéresse dans le calcul ci-dessus correspond à la moyenne arithmétique des cotations du mois.

Résultat : l’EPEX DAM de chez Engie est établi à 180,41 €/MWh pour novembre. Si on l’inclut dans le calcul de la carte tarifaire, cela nous donne un total de 22,60€ cent/kWh auquel nous ajoutons 6% de TVA. Résultat : 23,961 cent/kWh ! Les comptes et les compteurs sont bons, c’est bien ce qu’indique Engie dans ses petits caractères.

Mais le montant final de l’EPEX DAM de décembre ne sera – forcément – connu qu’à la fin du mois de décembre. Vous pouvez suivre son évolution au jour le jour dans le module en fin d’article.

Deux autres facteurs dans la formule

Signalons que, outre le coût de l’énergie sur le marché de gros proprement dit, la formule d’indexation comprend aussi deux facteurs. Ensemble, ils constituent la marge du fournisseur, pour couvrir ses coûts fixes et dégager des revenus. L’un des deux facteurs est un multiplicateur, cette partie de la marge est donc proportionnelle aux prix de gros de l’énergie. Plus les prix de gros augmentent, plus la marge du fournisseur augmente. L’autre partie est fixe, de sorte que, quand les prix de l’énergie diminuent, le fournisseur se garantit un plancher en dessous duquel sa marge ne peut descendre.

Pour le client qui veut comparer les tarifs, ces deux facteurs sont particulièrement intéressants à observer. Les prix sur les marchés de gros étant, grosso modo, les mêmes pour tout le monde, c’est avec ces deux petits chiffres dans la formule que les fournisseurs vont se distinguer les uns des autres.

En fonction de leur stratégie commerciale (d’acquisition ou de rétention), les marges vont être plus ou moins importantes et ils vont plus ou moins privilégier la part fixe ou proportionnelle.