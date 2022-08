Gaz, électricité : pourquoi nos voisins français paient-ils nettement moins cher que nous ?

Que faire face à la flambée des prix de l’énergie ? Notre gouvernement réunit un comité de concertation ce mercredi 31 août pour tenter de trouver des solutions. Les factures ont doublé, triplé parfois. Des augmentations bien plus limitées côté français. Et cela, grâce à un système de bouclier mis en place chez nos voisins.

Pour s’en rendre compte, nous avons poussé la porte de quelques commerces de part et d’autre de la frontière à Jeumont et Erquelinnes. A Jeumont, côté français donc, nous pénétrons dans une boulangerie. Ici le prix du pain n’a pas (pas encore) augmenté. Le boulanger, Bertrand Bonaventure fait face : "On a été touchés. L’impact a été… je ne dirais pas violent. On a déjà eu pire que ça. On essaie de faire face". Il faut dire que nos voisins français n’enregistrent en moyenne qu’une hausse de 12% sur leur facture d’énergie. Pourquoi ? Grâce à un gel des prix décidé par la France. Une mesure qui a ses limites. Les aides publiques ne tiendront pas dans le temps, a annoncé Emmanuel Macron.

Il n’empêche, à quelques centaines de mètres, dans la commune frontalière d’Erquelinnes, côté belge donc cette fois, les factures ne sont pas les mêmes, comme chez ce cafetier et ce responsable de friterie. "Les prix ont doublé, même triplé. Si on parle de chiffres, les 2200, 2300 euros de factures par mois, vous passez quand même les 5000 maintenant", déplore Mariano Galouzis. Ce responsable de friterie a dû, comme beaucoup d’autres commerçants, augmenter ses prix pour tenir le coup.