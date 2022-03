Gaz, électricité, mazout et carburants : 300 euros d’économie par foyer, selon le gouvernement

Les prix à la pompe, c’est l’un des points sur lesquels le gouvernement s’est mis d’accord pour agir afin d’alléger "le poids qui repose sur les épaules des ménages et des entreprises", comme l’a expliqué le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

"Aussi vite que possible, nous allons baisser les accises sur l’essence et le diesel de 0,175 euro par litre", a expliqué le ministre des Finances. Selon les calculs de ce dernier, cela représente une diminution "pour un litre, d’environ 9%", soit "pour un plein de 60 euros, une réduction de 10,50 euros".

Cette diminution des accises sera d’application "aussi vite que possible", selon Vincent Van Peteghem. L’arrêté doit encore être signé par le roi et publié, "d’ici le week-end", espère le ministre des Finances. "Cela veut dire que ces mesures interviendront plus vite qu’en France et qu’aux Pays-Bas, où cela se fera le 1er avril", a ajouté le Premier ministre, Alexander De Croo.

Ce mécanisme de baisse des accises sera évalué juste avant l’été.