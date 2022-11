Gavi reçoit le prix du Golden Boy 2022 et succède à Pedri

Le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a reçu lundi, lors d'une cérémonie à Turin, le trophée du Golden Boy, prix récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison en Europe.

Gavi, 18 ans, avait déjà remporté le trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 17 octobre. Dans les deux cas, il a succédé à son équipier Pedri au palmarès.

Le milieu de terrain est devenu, le 6 octobre 2021 lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Italie, le plus jeune international espagnol de l'histoire, à 17 ans et 62 jours. Il a totalisé 34 présences et 2 buts avec Barcelone la saison passée.

Le Golden Boy Award est organisé depuis 2003 par le quotidien italien Tuttosport. Un jury de 40 journalistes, issus de 22 pays, désigne le vainqueur. Le trophée ne peut être gagné qu'une seule fois.