Gavi est le plus jeune joueur dans le tableau final d’un Mondial depuis Pelé en 1958.

Gavi, titulaire dans les rangs espagnols pour défier le Maroc lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde de football, mardi sur la pelouse du stade Education City de Doha, marche dans les traces de Pelé.

En effet, la pépite du FC Barcelone est devenue, à 18 ans et 123 jours, le plus jeune joueur à débuter un match du tableau final d’une Coupe du monde depuis Pelé lors de la finale 1958. La légende brésilienne, qui doit supporter la Seleçao depuis son lit d’hôpital, était devenue champion du monde alors qu’il n’avait que 17 ans et 249 jours lors de l’édition disputée en Suède.

Plus tôt dans ce tournoi qatarien, Gavi est devenu le troisième buteur le plus jeune de l’histoire en Coupe du monde derrière Pelé (1958) et le Mexicain Manuel Rosas (1930). L’élégant milieu de terrain catalan, grâce à un but lors de la large victoire contre le Costa Rica (7-0) à 18 ans et 110 jours, est aussi devenu le plus jeune buteur espagnol en Coupe du monde.