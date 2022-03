Gauvin Sers au W:Hall le 24/03

Ainsi est née au printemps 2020, " Ta place dans ce monde ", la première chanson qui donne son nom à ce nouvel album. La troisième pierre d’un édifice qui grimpe de plus en plus haut, consacrant un chanteur à la fois populaire et engagé, attaché à cette province qui l’a vu naître en Creuse il y a trente-deux ans, mais aussi intimement lié à ce Paris où il résid.

Nouveau héros humble et discret, mais au charisme certain, Gauvain Sers a pris sa place dans le cortège des manifestants qui porte fièrement les couleurs de la chanson française exigeante. Côtoyant ainsi dignement le rang des grands anciens, Alain Souchon, Vincent Delerm ou Renan Luce, et fraternisant avec ses camarades de promo Vianney ou Boulevard des Airs.