Gauvain Sers : découvrez le texte poignant que lui inspire la guerre en Ukraine

Ce texte à la fois criant de vérité et nuancé, replace à sa manière les causes et conséquences qui incombent à chaque personne dans ce conflit meurtrier.

Interrogé par Le Parisien, Gauvain Sers s’est expliqué sur ses motivations pour écrire ce texte.

"Jamais de ma vie je n’aurais pensé vivre ça au XXIe siècle. Cette guerre me paraît surréaliste. Pourtant, tous les signaux étaient au rouge, les discours politiques, le rejet de responsabilité. On se demande chaque jour quel sera le niveau de barbarie. Je pensais que l’être humain devait s’améliorer, tirer les leçons de ses erreurs. Mais la folie d’un homme peut mener au chaos" regrette-t-il. Sa seule solution est donc de faire ce qu’il peut faire de mieux : chanter pour l’Ukraine. "On se sent impuissant, désemparé. Ma meilleure arme c’est l’écriture. Je suis quand même satisfait de voir toute cette solidarité".

L’artiste ne s’est pas arrêté là. Il a aussi réalisé un don financier et livré des médicaments dans un point de collecte à Paris informe le quotidien français.