Gauvain Sers au W : Halll à Woluwé St Pierre le 24 mars

Ainsi est née au printemps 2020, "Ta place dans ce monde", la première chanson qui donne son nom à ce nouvel album. La troisième pierre d’un édifice qui grimpe de plus en plus haut, consacrant un chanteur à la fois populaire et engagé, attaché à cette province qui l’a vu naître en Creuse il y a trente-deux ans, mais aussi intimement lié à ce Paris où il réside depuis sa majorité dont il sait si bien retracer les charmes, et parfois les défauts. Débarqué par surprise en 2017 avec le single "Pourvu", ce fils d’instituteur a tout de suite trouvé un public qui lui ressemble. En partie, celui-là même dont certaines élites de la branchitude et de la technocratie réunies ont labellisé dédaigneusement comme "la France d’en bas" ; en réalité celle du haut des cœurs. Celle qui incarne finalement le mieux les valeurs de notre pays : liberté, égalité, fraternité.

Nouveau héros humble et discret, mais au charisme certain, Gauvain Sers a pris sa place dans le cortège des manifestants qui porte fièrement les couleurs de la chanson française exigeante. Côtoyant ainsi dignement le rang des grands anciens, Alain Souchon, Vincent Delerm ou Renan Luce, et fraternisant avec ses camarades de promo Vianney ou Boulevard des Airs.

Car Gauvain n’est pas un égoïste et on l’a entendu récemment sur des albums hommages à Brel, à Renaud (un peu son premier mentor dont il a effectué de nombreuses premières parties), ou à Johnny Halliday. Et même parrain, à la demande de Francis Cabrel, des fameuses Rencontres d’Astaffort. Des expériences qui ont certainement enrichi sa palette, sans pour autant le transformer. Pour paraphraser le poète : "Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre". C’est ainsi qu’on le retrouve pour son troisième album "Ta place dans ce monde" qui balance harmonieusement entre social et intime. Et ils sont rares aujourd’hui dans le paysage de la chanson française à se poser en observateur aiguisé des tensions qui agitent notre société.

Comme sur le trio de chansons "Sentiment étrange" sur l’immigration, "En première ligne" qui met à l’honneur éboueur et infirmière, caissière et livreur, et "Les gens de l’ombre" qui clôt l’album, chanson pourtant écrite avant la crise sanitaire. Mais Gauvain c’est aussi un merveilleux scénariste qui, attablé à la terrasse de son café préféré, est capable de raconter des histoires tendres et poignantes, pas très éloignées finalement de celles des cousins américains Bruce Springsteen et Neil Young. Carrément. Un habile portraitiste qui en seulement deux, trois phrases, plante le décor. Ce sont les habités "La France des gens qui passent", "Le Convoyeur", "Le Kiosque", "Chanteuse de salle de bains" ou "Cité Thimonnier". Mais on aime aussi le Gauvain en mode vraiment perso à l’image de l’émouvant "Elle était là", la suite des premiers émois de "Pourvu".

Douze compositions magnifiées par un fameux homme de l’ombre, Renaud Letang, le producteur de Jane Birkin, Alain Souchon ou Manu Chao. Le talentueux metteur en sons apporte un coup de frais, moderne, sans en bousculer bien sûr son essence. Un travail qui répond à l’envie de Gauvain d’une musicalité différente pour ne pas se répéter. La mission est réussie au-delà des espérances pour cet album qui trouve toujours le gimmick malin qui vient immédiatement accrocher l’oreille.

Gauvain tient à reprendre le premier le chemin de la scène, là où tout a commencé. Elles et ils seront certainement encore plus nombreux à venir l’applaudir, maintenant qu’il a retrouvé sa place dans leur monde.

Retrouvez Gauvain Sers au W : Halll à Woluwé St Pierre le 24 mars 2022 !