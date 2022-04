Gautier Capuçon et Frank Braley ont donné un concert à Lviv, en soutien aux Ukrainiens

Le concert a débuté par l’hymne ukrainien, interprété par les quatre musiciens. Gautier Capuçon et Frank Braley ont interprété en duo la Sonate no2 pour piano et violoncelle de Ludwig van Beethoven, des extraits d’œuvres de Félix Mendelssohn, Antonin Dvorak, Jules Massenet, Pablo Casals, Edward Elgar et Vittorio Monti mais également le vibrant Hymne à l’amour d’Édith Piaf. Rejoints par le violoniste Mykola Haviuk et l’altiste Ustym Zhuk, ils ont joué le troisième mouvement du quatuor pour piano n° de Schumann et ont conclu le concert par une œuvre ukrainienne signée Myroslav Skoryk.