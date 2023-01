Gauthier Onclin, ambitieux après sa demie au BW Open : "Il ne faut pas que cela soit un coup dans l’eau"

Même s’il a tout fait pour prolonger le suspense et qu’il a sauvé sept balles de match, Onclin a un petit goût de trop peu. "Le deuxième set a été un peu trop vite à mon goût. La première manche était décisive", rembobine-t-il. "J’avais beaucoup joué. C’était important de commencer fort pour jouer le moins (longtemps) possible et avoir une chance. Il a gagné le premier set au tie-break. Ça s’est joué à peu de chose. J’ai essayé de m’accrocher dans le deuxième set. J’ai tout donné et je suis très fier de moi. L’avant-match s’est passé très sereinement. On a dîné ensemble donc c’était relax. On a tout donné sur le terrain et le meilleur a gagné"



Cette demi-finale en Challenger constitue le meilleur résultat de sa carrière. Elle pourrait servir de déclic, de tremplin pour la suite de sa carrière. "C’est sûr que ça va m’aider en termes de classement. J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur mon tennis cette semaine. Comme j’ai déjà dit, il ne faut pas que cela soit un coup dans l’eau. Il faut enchaîner avec des bons résultats".