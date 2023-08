Les Red Lions ont donc décroché une nouvelle médaille dans un grand tournoi. Et si elle n’est pas celle espérée, elle vient s’ajouter à la longue liste des récompenses obtenues par notre équipe nationale. " On a fait un match complet, comme en demi-finale mais sans faire les erreurs individuelles. On a réussi à garder le zéro derrière, ce qui a aussi fait la différence ", explique le défenseur Gauthier Boccard. " Ça nous tenait à cœur de bien terminer et d’ajouter un onzième podium de rang lors des onze derniers grands tournois. On le voit aujourd’hui, l’Allemagne n’y est pas. Les Pays-Bas ont aussi parfois manqué cet objectif. Ce n’est donc pas simple. On continue d’écrire notre histoire ".

Et si le défenseur, comme tous les plus anciens, devra trouver une place supplémentaire dans son armoire à médailles, ce n’est pas le cas des trois jeunes qui ont intégré le groupe à l’occasion de cette compétition. " Je suis très heureux. Je ne sais pas encore où je vais l’accrocher ", se réjouit Nelson Onana qui, comme Arno van Dessel et William Ghislain, a été retenu afin de renouveler le groupe et préparer l’avenir. " Je n’en avais jamais gagné, même pas en jeune. On a pris beaucoup d’expérience. Lors de la défaite en demi également. Les jeunes, comme moi, vont beaucoup apprendre de ce tournoi ".

Les Red Lions vont à présent profiter d’une petite dizaine de jours de repos avant de reprendre le chemin de l’entraînement en vue du qualificatif aux JO en janvier prochain.

" On devra passer par cette étape pour rejoindre Paris puisqu’on n’est pas champions d’Europe. Cela va rajouter une charge de travail mais on peut aussi le voir comme une occasion de rester dans le rythme et de continuer à construire ce groupe. On va pouvoir passer du temps ensemble avant de nous plonger vers les Jeux en cas de qualification ", conclut Gauthier Boccard.