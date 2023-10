"Gaume Terroir Créatif ", une marque qui ne cesse de se développer

"Gaume Terroir Créatif", vous avez déjà peut-être vu ce logo sur l’un ou l’autre produit " made in Gaume".

Cette marque a été créée, il y a quelques années, par la Maison du Tourisme de Gaume et le Parc Naturel de Gaume afin d’avoir une communication cohérente et harmonieuse sur l’ensemble de ce territoire, un projet soutenu par la Région Wallonne et l’Europe dans le cadre du Programme wallon de Développement rural. Cette marque, avec un logo fédérateur et une même charte graphique, vise à valoriser d’une seule et même voix, les activités et produits gaumais.

Le réseau ne cesse de s’agrandir et compte aujourd’hui plus de 80 adhérents : commerçants, artisans, producteurs, propriétaires d’hébergements touristiques, d’attractions ou membres d’associations… L’adhésion est gratuite.

Pour mieux se faire connaître et se développer, plusieurs nouveautés viennent d’être lancées comme un nouveau site web répertoriant tous les adhérents et leurs activités : www.gaume-terroir.be.

Les adhérents peuvent aussi suivre une formation en communication au Parc Tiers-lieu, à Rossignol.

Signalons enfin la sortie d’une nouvelle brochure " Artisans & Gourmands " désormais consultable en ligne sur le site internet et disponible gratuitement auprès des différents syndicats d’initiative et offices du tourisme de Gaume.