Gaume Jazz Festival 2023 : une 39ème édition éclectique de jazz pour tous

Cette année encore, l’été en Gaume au sud de la Belgique s’annonce riche en jazz live et en convivialité avec la 39ème édition du Gaume Jazz Festival. Organisé les 11, 12 et 13 août 2023 à Rossignol (Tintigny), ce festival belge offre un cocktail multi-saveurs de jazz pour tous. Ces trois jours intenses sont prolongés par 11 concerts OFF programmés du 30 juillet au 15 août.

Le Gaume Jazz Festival c’est 24 concerts avec plus de 120 musiciens de 12 pays différents, et des cartes blanches :

Manu Hermia au saxophone déclinera une carte blanche en 4 projets distincts mais complémentaires

Trio Grande sera accompagné d’un invité vedette en exclusivité

Deux artistes flamands (Chris Joris & Louise van den Heuvel) célébreront en musique l’anniversaire de deux opérateurs : De Werf & JazzLAB

Au programme aussi, deux hommages à Serge Gainsbourg par le BJO (Brussels Jazz Orchestra) et Camille Bertault, sacrée chanteuse jazz 2023 aux Victoires du Jazz. La fête gaumaise fera honneur à Philip CATHERINE pour ses 80 ans. Une édition qui promet aussi de belles découvertes avec sept premières belges.

Le festival réunira des parfums esthétiques d’un rare éclectisme :

Jazz be-bop ou jazz hip-hop

Chanson jazz (Gainsbourg) ou mélodies psychés

Jazz nordique ou électrique

Jazz flamenco ou techno

Des surprises ou des inclassables

Bon à savoir : le festival maintient des tarifs économiques et ses réductions de 50%, et pour les enfants jusqu’à 12 ans, c’est gratuit. Bienvenue en famille !

Renseignements et inscriptions : www.gaume-jazz.com

Programme

11 août 2023

Hugo DIAZ Quartet

Michel Vrydag Mapping Roots

Louise Van den Heuvel

Brussels Jazz Orchestra feat ; Camille Bertault (FR) – Hymne à Serge Gainsbourg avec une chanteuse récente lauréate des Victoires du Jazz 2023

Manu Hermia " Freetet "

Final festif (entrée gratuite) : Blondy Brownie et Club cha-cha-cha

12 août 2023

Manu Hermia " Orchestra Nazionale Della Luna"

François Poitou & Pumpkin – " Arômes complexes "

Renaud Garcia-Fons & Claire Antonini

Tamara Mózes & Zsolt Kaltenecker,

Mamie Jotax – Sélection JazzMigration 2022

Trio Grande feat Christian Altehülshorst

Elise Einarsdotter Ensemble feat Willemark et Jonas Knutsson

Final festif (entrée gratuite) : Daïda .

13 août 2023