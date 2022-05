Gauff et Trevisan en demi, Zverev sort Alcaraz, fin de parcours pour Zanevska et Zimmermann : les cinq faits marquants de la 10e journée à Roland-Garros

Roland-Garros se poursuit du côté de la Porte d’Auteuil pour une dixième journée placée sous le signe des premiers quarts de finale. Des gagnantes inédites dans le tableau féminin avec les victoires de Trevisan et Gauff qui s’offrent une première demi-finale en Grand Chelem dans leur carrière. Chez les hommes, le premier quart a donné lieu à un match titanesque qui a vu Alexander Zverev triompher de Carlos Alcaraz en quatre sets et plus de trois heures de jeu. Côté Belge, c'est un peu la soupe à la grimace avec des éliminations en cascade.