Gastronomie : Saint-Gilles, Région Bruxelloise, de bonnes adresses !

Pour ceux qui nous écoutent partout en Belgique, ou bien, je sais que vous êtes nombreux, depuis la France, mon intervention du jour n’a qu’un but, vous donner envie de venir en touristes gastronomes non pas à Bruxelles, mais à Saint-Gilles.

Saint-Gilles, commune des "kuulkappers", coupeurs de chou, zone de maraîchage rattrapée il y a plus d’un siècle par l’urbanisation et depuis quelques années, véritable laboratoire de la culture culinaire Horeca un peu vivante, encore relativement abordable, qui s’adresse peut-être aux jeunes mais qui plaît à tous. Oublions les stéréotypes qui voudraient que cette commune soit uniquement bobo-bio-intello-vélo, les belles et bonnes adresses dont je vais vous causer s’adressent à toutes et tous, on y est bien reçu, on ne se la pète pas, on n’y laisse pas trop son pécule de vacances et on y mange bien, parfois on va même taper dans le registre de l’émotion.

Attention, liste totalement subjective et non exhaustive en descendant la chaussée de Waterloo.

Du côté de la rue de Savoie, une épicerie traiteur mais où on peut s’arrêter aussi pour manger, avec Monsieur qui fait du pain, Madame qui fait la bouffe, ça s’appelle ''Grammes'', il y a beaucoup de choses qui évoquent l’Italie, dont une superbe focaccia, mais pas que, et ce sont de jeunes quinquas en reconversion professionnelle qui font tourner la boutique.

Plus bas, ''Le 203'' de Richard et Mathilde, resto de poche toujours plein, produits simples, carte courte, ça envoie, c’est toujours bon, même si ce n’est pas forcément bio ni écolo, et en pousse-café, ils ont de la liqueur de menthe, je crois qu’ils sont les seuls.

A droite, ''Fernand Obb Delicatessen'', le réinventeur de la street food à la belge, sauf qu’on ne mange pas dans la street mais sur des micro-tables.

Dans la même rue, ''Saussice'', né comme un take-away, devenu restaurant 'de plats à partager' qu’on n’est pas obligé de partager, j’y ai dîné d’une saucisse de dingue et d’asperges tout aussi dingues, on peut vraiment parler de gastronomie et on s’allège de 40 balles par personne.

Vers le Parvis, une enseigne Italienne, ''Ci Piace'', où l’on ose le plein de légumes, d’huile d’olive, de légumineuses et où on ne subit pas les assiettes d’antipasti formatées obligatoires.

Allez on descend encore et on attend que ''Crab Club'', fourre-tout fusionnant l’Asie et l’Europe au milieu des poissons termine ses travaux.

En attendant, en face une pépite vient d’ouvrir, ''Smala'', du champ à l’assiette, ce n’est pas du vent ici c’est vrai et ça tape à 38 euros le petit menu dans la vraie gastronomie.

Juste après, ''Holy Smoke'', tout contre la porte de Hal a fait découvrir aux Bruxellois le barbecue South Style, fumé et à basse température.

Allez, spécial copinage, il existe depuis 50 ans, ''Vinci'', épicerie italienne rue de Mérode, depuis peu le samedi midi il fait petite restauration italo ultra-classique avec des assiettes d’antipasti, un peu formatées, mais super bonnes. Faites un câlin à Gianfranco de ma part, c’est un chic type.