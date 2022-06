Gastronomie rime avec humour ? Un restaurant bruxellois est le décor d’une BD humoristique

Mais pour le moment, la salle est vide. Puis tout d’un coup, tout s’anime avec l’arrivée des clients… Les hôtesses et responsables de salle se présentent. Ils les apprivoisent doucement et puis la magie opère comme une machine bien huilée avec le tant attendu coup de feu. Les tickets s’accumulent en cuisine et les plats commencent à sortir. Il ne faut pas qu’ils arrivent trop vite, ni trop lentement. L’équipe s’échange des regards. Dans cette effervescence, la tension semble s’être évaporée. "On passe douze heures par jour ensemble", explique Philippe, le sommelier. "On se fait des ‘private joke’, on se fait un petit peu mousser entre nous. On est quand même là pour boire une tasse de bonheur aussi. Ce n’est pas un métier facile au niveau des horaires et au niveau des cadences, …"