Gastronomie : l’établissement danois "Geranium" succède au "Noma" en tant que meilleur restaurant au monde, deux Belges dans le top 30

L’établissement danois "Geranium", mené par le chef Rasmus Kofoed à Copenhague, a été sacré lundi soir à Londres "meilleur restaurant au monde 2022", lors du 20e anniversaire de l’influent classement "50 Best Restaurants". On y retrouve deux restaurants belges parmi les cinquante premiers classés, en 23 et 27e positions.

Le restaurant péruvien "Central", à Lima, arrive deuxième de ce classement des 50 meilleurs restaurants au monde établi par le magazine britannique spécialisé Restaurant, le plus convoité de la gastronomie mondiale.

Suivent deux tables espagnoles, l’établissement de Barcelone "Disfrutar" (3e) et le madrilène "Diverxo" (4e).

C’est la deuxième année consécutive qu’un restaurant danois est couronné, "Geranium", deuxième du "50 Best" l’année dernière, succédant au "Noma".