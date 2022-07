Gaston, le rooftop gantois rouvre pour l’été : une bonne raison d’aller à Gand !

Le célèbre rooftop gantois Gaston rouvre ses "portes" pour les mois de juillet et août. Si vous allez faire un tour à Gand pendant les vacances, c’est une chouette adresse à tester.

Un rooftop en Belgique c’est toujours touchy, même en été on n’est pas sûr d’avoir du beau temps mais pas de panique, chez Gaston il y a l’option terrasse et par mauvais temps l’option restaurant à l’intérieur, avec une vue sur le centre-ville et le port de Gand.

Niveau menu, le chef Wim De Bruyne est parti sur une version contemporaine de classiques belges et français, avec un accent particulier sur la durabilité. Et chose importante aujourd’hui, il y a un large choix de plats végétariens et végétaliens. Comme d’habitude, l’accent est mis sur les produits locaux et biologiques, on évite le bœuf (qui peut être très polluant) et le poisson est choisi par le chef avec une sélection de "pêche du jour". Enfin, Gaston achète son pain à la boulangerie biologique locale, Compaan.