Gaston Lagaffe parle désormais le wallon namurois : un de ses albums a été traduit par les Rèlîs Namurwès

Après les schtroumpfs en septembre dernier, c'est Gaston Lagaffe qui a désormais l'honneur de voir un de ses albums traduit en wallon Namurois. "Gaffes bévues et Boulettes" c'est le titre original. En wallon Namurois ça donne : "Bratches, Flotches et Biêstrîyes". Bernard Louis a traduit cet album pour les éditions Noir Dessin. Il était l'invité d'Isabelle Verjans et Serge Otthiers dans la matinale de Vivacité Namur.