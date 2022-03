Gaston Lagaffe, le débat : les droits de Dupuis ou la volonté de Franquin ?

Hugues Dayez, journaliste à la RTBF et spécialiste de cinéma et bande dessinée, dénonce la décision de la maison Dupuis. Abordant la problématique sous un angle éthique et moral, il insiste sur le fait qu’André Franquin, quelques mois avant sa mort, avait clairement déclaré qu’il ne souhaitait pas que Gaston soit dessiné par quelqu’un d’autre après sa disparition. Selon lui, il est important de rappeler que la maison Dupuis s’est principalement fondée sur l’œuvre de Franquin. Il est donc regrettable que les actuels directeurs piétinent la mémoire de celui à qui, ils doivent pourtant une grande partie de leur succès. Il insiste aussi sur le fait que l’œuvre est close et parfaite telle qu’elle est.