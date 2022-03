Gaston Lagaffe, l’anti-héros qui a plus d’une fois échappé à son créateur

Alors quand on lui propose ce film, Franquin refuse d’y prendre part et la préparation se fait sans lui. Il est d’accord avec l’idée qu’on adapte éventuellement des gags présents dans les planches de Gaston, mais concernant le personnage, il campe sur ses positions et continue à refuser. Quelques mois plus tard, "Fais gaffe à la gaffe" sort au cinéma, malgré le véto imposé par Franquin : celui de ne reprendre aucun des noms présents dans ses albums, y compris celui du "héros".

Quelques années après la sortie du film, il confiait que les producteurs et auteurs du film "avaient tout intérêt à se rapprocher du personnage", ce qu’ils ont d’ailleurs fait, au point que l’affiche elle-même reprenne tout des codes vestimentaires du gaffeur et même, "en douce", son nom, qui est présent dans le titre. Sorti le 1er avril 1981, le film n’a pas franchement rencontré son public, ce que Franquin avait anticipé. Pour lui, le genre comique était l’un des plus difficiles à transcrire au cinéma : "le comique ne souffre pas la demi-mesure : il faut le réussir ou changer de genre ", expliquait l’artiste.

Franquin a d’ailleurs confié après la sortie du film qu’il se rendait compte qu’il avait eu une attitude un peu hypocrite en essayant de ne pas mêler son personnage à un film qu’il anticipait comme mauvais. Car in fine, le lien avec le personnage de Lagaffe était évident – le nom de Franquin apparaissait même au générique – et a forcément souffert de la comparaison avec la BD.