Gaspillage: le pictogramme "Observez, sentez, goûtez" visible sur 10 millions de produits

"Avant le lancement de l'initiative, trois Belges sur quatre ignoraient d'ailleurs la différence entre les deux dates: "à consommer de préférence avant" et "à consommer jusqu'au"". Un an après son lancement, le pictogramme "Observez, sentez, goûtez" est soutenu par 35 partenaires de la filière alimentaire et a été vu par un Belge sur cinq, selon Too Good To Go. "S'il reste encore du travail, nous sommes extrêmement fiers des premiers résultats concrets de l'initiative", s'est félicité le country manager de Too Good To Go Belgique, Franco Prontera.

L'objectif à long terme de l'initiative, lancée simultanément dans 12 pays de l'Union européenne, vise une révision de la législation européenne sur la manière dont les dates de consommation sont indiquées sur les emballages. Cette révision est attendue pour 2023.