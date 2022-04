"Gaspillage alimentaire", "fast fashion" : le développement durable de plus en plus plébiscité sur Google

246 millions de recherches ont été effectuées via le moteur de recherche Google en lien avec le gaspillage et la surconsommation, selon cette étude Kantar réalisée à partir des requêtes Google effectuées dans 90 pays du monde entre mars 2017 et mars 2022. Le gaspillage alimentaire semble faire l'objet d'une préoccupation croissante : 3 millions de recherches en moyenne par mois ont été réalisées sur le sujet, soit une progression de 7% sur les deux dernières années.

Côté pollution, les recherches concernant le "zéro déchet" ont moins la cote, puisque leur récurrence a baissé de 34% au cours de ces deux dernières années.

À l'inverse, les recherches réalisées au cours de la même période concernant la vente en vrac ont augmenté de 59%.

L'étude note également un intérêt croissant pour des techniques plus durables pour gérer ses déchets au quotidien. C'est par exemple le cas du compost (+38%) ou de l'upcycling (+22%).