Gasperini, entraîneur de l’Atalanta, sous le charme de De Ketelaere : "Il est dans un environnement où il ne peut que progresser"

Libéré, délivré ! Après avoir passé une saison complète à l’AC Milan sans inscrire le moindre but, Charles De Ketelaere n’a eu besoin que de 38 petites minutes pour débloquer son compteur avec l’Atalanta, dimanche, sur la pelouse de Sassuolo.

Monté à la pause, le Belge a propulsé sa nouvelle équipe vers le succès d’un coup de tête rageur en fin de partie (0-2).

"J’attendais ces sensations depuis longtemps", a confié De Ketelaere au micro de DAZN après la rencontre. "Je voulais marquer et je suis heureux parce que j’ai aidé mon équipe à gagner le match. L’entraîneur m’a dit ce qu’il voulait et j’ai essayé de le faire. Pour moi, c’est du football… et je sais jouer au football ! Ce n’est pas si difficile, je le fais depuis de nombreuses années".

Gian Piero Gasperini, mythique entraîneur de l’Atalanta, est, lui, heureux de pouvoir compter "CDK" dans ses rangs.

"Même s’il a eu une année difficile, j’ai un avantage car il vient de Milan, une équipe où on travaille bien. C’est un joueur que j’aime bien, avec de bonnes qualités. Les projecteurs sont braqués sur lui et Scamacca. Ils sont dans un environnement où ils ne peuvent que progresser", a-t-il déclaré avant de plaisanter au sujet de sa prestation, "ceci dit, ce qu’il a fait aujourd’hui n’était pas bon du tout !"

Samedi prochain, l’Atalanta et De Ketelaere affronteront les promus de Frosinone avant de recevoir Monza une semaine plus tard.