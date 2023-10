Gary Magnée (Eupen) sur le Gril : "Je sais que mon heure viendra et que je percerai plus haut..."

PAPIER 2 : MELEN-MICHEROUX (NDLA : son tout premier club). " Je crois que j’y ai commencé à 6 ans. En fait, non à 5 ans… et même à 4 ans ! On ne pouvait jouer qu’à partir de 5 ans : le directeur a donc dit que je ne ferais que les entraînements… mais après quelques semaines, il m’a aligné en match ! Et je n’ai plus jamais arrêté… Je ne sais pas si j’étais le meilleur mais j’étais pas mal. (clin d’œil) Petite anecdote : depuis mon premier match, mon père note tout, mes minutes, mes goals, mes assists. (NDLA : à 15 ans, le compteur paternel affichait 449 buts et 117 assists...) C’est l’époque de l’amusement pur : on ne réfléchit pas, on joue, on shoote avec les copains. Du pur bonheur ! Je suis retourné deux ou trois fois à Melen, mais c’est surtout Arthur Theate qui est allé : il a aussi commencé là-bas. À Verviers, sur deux ans, j’ai marqué 200 buts. Je jouais en neuf et demi, j’étais surclassé et j’aimais bien faire des retournés. J’étais tout petit avec mon mètre quarante-sept… mais du coup, j’étais plus vif et je me faufilais entre tout le monde. "

PAPIER 3 : ARTHUR THEATE. " Ah ben voilà, on en parlait justement ! (clin d’œil) Arthur a eu un parcours atypique et c’est la fierté de Soumagne. On s’envoie encore de temps en temps des messages. J’ai joué avec lui en réserve à Genk, et le voir aujourd’hui en Coupe d’Europe avec Rennes ou chez les Diables Rouges, c’est top ! (sic) Il a fait les bons choix au bon moment, c’est un gars intelligent : ça ne m'étonne pas de le voir où il est. En passant d’Ostende à Bologne, il avait déjà fait un fameux pas, et maintenant il brille à Rennes. Je ne me fais pas de souci pour lui, il ira encore plus haut. C’est aussi l'entourage qui joue beaucoup : il faut s'entourer des bonnes personnes, qui donnent les bons conseils. Les footballeurs qui ne font que des mauvais choix, ils doivent aussi se poser les bonnes questions. " (sic)