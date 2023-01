Gary Hatman & The Burning Flow ouvrent la Semaine de la musique belge sur Classic 21

Mathieu Van Winckel, Olivier Delescaille et Raphaël Halbardier sont venus dans les studios de Classic 21 présenter leur projet aux racines ancrées dans le blues, mais aussi dans l’univers rock des années 90.

Sans leur batteur, Vincent Dehin, ils ont offert aux auditeurs de Classic 21 un set acoustique à quelques jours d’un enregistrement en studio, où le groupe compte réaliser deux nouveaux morceaux après le premier EP, Heavy Feels Sweet Feelings, sorti il y a tout juste un an.

Gary Hatman & The Burning Flow est originaire du Brabant Wallon et de Bruxelles. 2022 a été une belle année pour le groupe, avec une série de concerts et festivals qui se sont enchaînés pour eux.

Marie-Amélie Mastin ne manque pas de poser la même question à chaque artiste qui passera par notre studio cette semaine : quel est leur coup de cœur belge ? Les membres ont élu Thomas Frank Hopper et le groupe Stereo Grand (qui sera notre invité ce mercredi dans le cadre de la Semaine de la musique belge).

Rendez-vous ici pour découvrir tous les artistes qui participent à la Semaine de la musique belge sur Classic 21.

Et ci-dessous, voici l’interview complète à réécouter :