Garth Brooks lance une station de radio consacrée à la country

Cette station, BIG 615, promet de remettre la country à l’honneur, faisant aussi entendre davantage d’artistes féminines et de musiciens sans label.

La radio est disponible dans le monde entier gratuitement via le web. " Et la station BIG 615 est purement dédiée à l’amour de la musique country ", a annoncé Garth Brooks. " Nous penchons un peu plus vers le traditionnel au BIG 615. Nous sommes fiers de l’image de la station et voulons que le monde entier entende ce que nous pensons être le meilleur format de toute… la musique country, surtout venant des femmes et des artistes pas encore signés. "

" Garth Brooks a une vision incroyable de la radio ", a déclaré Rich Stern, PDG de TuneIn. " Chez TuneIn, nous sommes honorés de travailler avec un artiste comme Garth pour concrétiser sa vision et créer une expérience " induplicable " pour nos auditeurs. Nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée d’apporter The BIG 615 à notre communauté mondiale d’auditeurs, en leur offrant une destination unique en son genre pour s’immerger dans le monde de la musique country. "

" J’adore le fait que la station vienne de la maison de la musique country ", a ajouté Brooks. " Elle diffuse depuis Music Row, le cœur de Nashville et de la musique country. "