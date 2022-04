Garou : un retour groovy sur nos scènes belges

Si Garou vient nous voir à Liège, avec son bon vieux groove, et sa voix pleine de beaux cailloux, c’est parce que tout a commencé dans un bar de Magog, dans les Cantons de l’est du Québec, où il est né, sous le nom de Pierre Garand.

Passionné de blues et de jazz, Garou est capable de donner dans tous les registres. En un peu plus de 20 ans, Garou nous a livré 10 albums, riches et consistants ; c’est aussi un pilier des Enfoirés et, en résumé, un chanteur très aimé. Rendez-vous notamment le 12 avril au Forum de Liège pour sa tournée "UP Scene".