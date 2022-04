Garou s’exprime sur sa prise de distance avec Céline Dion

En 2001, la sortie de la chanson "Sous le vent", a mis en évidence un duo exceptionnel et une mélodie qui perdure jusqu’à ce jour, celui de Céline Dion et de Garou. En ce temps-là ils entretenaient une forte amitié et le chanteur travaillait en collaboration avec René Angélil, le défunt mari de celle qui s’apprête à se lancer dans le cinéma.

Bien qu’aujourd’hui leur relation soit cordiale, lors de son passage dans l’émission "En Aparté" ce mercredi 13 avril, il a avoué que cette ancienne relation n’était malheureusement plus aussi forte qu’auparavant… L’ancien Coach de "The Voice France" a jugé bon de revenir sur les raisons de cet éloignement, en reconnaissant sa part de responsabilité…

"Elle voulait m’emmener très haut et puis, à un moment, c’est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer. J’avais plus envie de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète. Il y avait une limite, je ne voulais pas aller plus haut, pas par peur, mais je me disais : “Quand on va au-dessus des nuages, il y a des moments où ça se ressemble”. "