Garou raconte ses duos mythiques avec Céline Dion et Michel Sardou : "C'était complexe à réarranger"

Autre duo de phare de sa carrière, celui qu'il réalise avec une autre star de la variété française, Michel Sardou, sur La rivière de notre enfance.

Garou se souvient très bien de la formation de ce duo. "Je fouille dans les maquettes, et je prends le CD que Didier Barbevilien m'avait fait avec des chansons. Je lance le CD et La rivière de notre enfance, et je l'entends tout de suite que ce serait Sardou. J'appelle Didier et lui demande d'organiser un rendez-vous avec lui, qu'on lui fasse écouter la chanson. Didier a adoré l'idée. On est allé chez Michel qui nous a accueillis à la maison. On l'écoute une première fois, il se retourne : 'On peut la réécouter encore ?' On la met une 2e fois, il était couché par terre, il y a un long silence et il dit : 'sa mort'. J'imagine que c'est une expression pour dire que c'est hors de question" narre-t-il.

Mais Michel Sardou précise son propos : "Il explique qu'il ne faut pas dire : 'Ce n'est pas la mort qui me fait de la peine / C'est de ne plus voir mon père qui danse, mais : Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine'. Il venait de faire une correction à Didier Barbelivien. Après cela, il me regarde et me dit 'Cela va être parfait, on passe au dîner ?'"