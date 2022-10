Garou : “Joe Dassin est l’une de mes premières idoles, c’est un artiste multigénérationnel”

Plongez dans l’œuvre théâtrale provocatrice et stimulante de Yasmina Reza : "Art". Cette pièce de théâtre, rédigée en 1994, met en scène trois amis de longue date (Serge, Marc et Yvan) qui se questionnent et affrontent leurs opinions autour d’un tableau d’art contemporain. La comédie à succès a été traduite en 35 langues et a reçu des prix prestigieux en France et à l’étranger dont deux Molières et un Tony Award.

Un événement à ne pas manquer au théâtre Le Public jusqu’au 15 octobre !