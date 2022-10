Garou est de retour avec un album surprise

Garou est de retour avec un nouvel album. Le chanteur canadien réserve une belle surprise pour ses fans et les fans de... Joe Dassin.

En effet, l'interprète de 50 ans va sortir un album avec des reprises du chanteur de l'été indien.

Sur Instagram, Garou annonce avoir "été bercé par Joe Dassin, c’était un de mes premiers éveils musicaux, et il m’accompagnera aussi dans mes amourettes d’adolescent, puis de mon premier grand amour. Plus tard, je l’ai fait découvrir à ma fille et aujourd’hui, c’est à mon tour de vous le faire redécouvrir."