Garou célibataire ? Le chanteur s’exprime sur sa dernière relation

Garou était de passage sur la scène parisienne du Grand Rex pour y chanter son album en hommage à Joe Dassin.

Pour l’occasion, il a décidé de donner une interview au Parisien et il s’est exprimé sur sa vie de couple. Si on connaissait sa relation passée avec la chanteuse Lorie, Garou a refait sa vie depuis.

Depuis quelques années, il était en couple avec Stéphanie Fournier. Une relation de plus de 10 ans qui est apparemment terminée comme il le confie dans l’interview : "Je suis tout seul et ça me va très bien."

Le chanteur de 50 ans confirme avoir eu envie de liberté : "On commençait à vivre comme un vieux couple. Aujourd’hui, je me laisse plus de liberté."

Garou explique sa vie loin des scènes quand il rentre au Canada : "Je rentre dans ma maison, je mets de l’huile dans la tronçonneuse pour couper du bois et je monte sur mon tracteur."

L’interprète de "Seul" avait déclaré dans le passé au magazine Gala que la relation avec la Québécoise n’était pas si simple : "Entre nous, les premiers temps, c’était l’enfer ! Mais j’avais besoin de ça pour connaître les limites et savoir où on habitait. Les Québécoises aiment prendre le pouvoir, et j’adore ça !"

A croire que Garou a préféré reprendre le pouvoir et sa liberté.