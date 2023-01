Gareth Bale, légende du football gallois, met un terme à sa carrière à 33 ans

Gareth Bale a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 33 ans. Le gaucher gallois l’a annoncé dans une lettre diffusée sur ses réseaux sociaux, évoquant "la décision la plus dure, et de loin, de (sa) carrière."

Ailier redoutable, tant à gauche qu’à droite, il a marqué l’histoire de Tottenham, le club dans lequel il s’est révélé avant un passage chiffré à 101 millions d’euros du côté du Real Madrid. Un club où il a passé 7 années, tantôt exaltantes, tantôt déprimantes mais surtout marquées par 3 but en finale de Champions League (2014 et 2018).

International gallois à 111 reprises, il a également marqué l’histoire de son pays contribuant grandement à la qualification de celui-ci pour les Euro 2016, 2020 et pour le Mondial 2022. Il a d'ailleurs adressé une deuxième lettre d'adieu aux supporters gallois, exprimant toute sa fierté et sa gratitude pour avoir porté le maillot des Dragons et en avoir été le capitaine.

Cette Coupe du monde, but ultime, aura été le dernier défi de Bale, parti s'exiler en MLS au LAFC avec qui il a décroché un titre de champion, son 23e trophée en carrière.