Gare du Nord : vers une coordination locale et régionale pour répondre à l’insécurité du quartier

Seul bémol : le fédéral est l’acteur manquant de ce projet "coordinateur Nord", à l’exception du parquet. "Il y a au niveau fédéral une non-action. Si la justice avait les moyens auxquels elle a droit, si la politique de l’Asile et la Migration était plus efficace et cohérente, on ne serait pas dans les situations d’aujourd’hui", regrette Cécile Jodogne, qui espère à l’avenir voir cet autre niveau de pouvoir se greffer à ce projet.