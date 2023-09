Gare du Midi : prolongement de l’interdiction de consommation d’alcool de trois mois

Pour le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette, cité dans un communiqué, l’interdiction de la consommation d’alcool en rue n’est "pas une solution miracle. Mais elle contribue à faire baisser le niveau de nuisance et de violence engendré par la consommation excessive d’alcool au bénéfice du public en errance, qui est la première victime de cette violence, des travailleurs sociaux pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sûres, des habitants des quartiers concernés et des usagers de la gare".

Celui-ci a souligné que sa priorité demeurait le travail social indispensable pour le public en errance. "Et je ne puis que souligner une nouvelle fois l’effort qui doit être fait par le fédéral dans l’accueil des migrants et des mineurs étrangers non accompagnés pour assurer une prise en charge effective de ce public et sa meilleure répartition entre régions", a-t-il encore dit.