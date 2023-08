Gare du Midi : la SNCB exhorte les autorités à renforcer la sécurité et la propreté

La SNCB aimerait ensuite entamer des discussions au sujet de l’installation d’un commissariat de police qui serait prévue à proximité de Bruxelles-Midi et examiner si ce commissariat peut être hébergé dans la gare elle-même.

Selon la SNCB, la situation dans et autour de la gare est aujourd’hui "dramatique" en matière de nuisances et d’incivilités, alors même que plus de 50.000 personnes y prennent le train chaque jour, ce qui en fait la gare la plus fréquentée de Belgique.

Il s’agit en outre de la plaque tournante internationale du trafic ferroviaire dans notre pays et de la principale porte d’entrée des voyageurs internationaux qui visitent la Belgique.