Gare de Namur : les accompagnateurs s’opposent à la fin du cash à bord des trains

Ce mardi matin, les accompagnateurs de train étaient mobilisés en gare de Namur, tracts et trompette à la main. Ils sont venus sur leur temps libre pour réclamer l’annulation d’une mesure qui doit entrer en vigueur le premier mai. A cette date, il ne sera plus possible de payer en cash son billet à bord du train. Les voyageurs devront utiliser un moyen de paiement électronique. La mesure est jugée discriminatoire et dangereuse par les accompagnateurs présents. L’action n’a pas eu de répercussions sur les voyageurs.

Pierre Brouyaux est accompagnateur de train et délégué CGSP cheminots. "La première chose, c’est l’aspect discriminatoire. Nous représentons un service public et le principe du service public, c’est de ne pas avoir d’inégalités. On doit laisser le choix aux voyageurs".

"Refuser un moyen de paiement légal, ce n’est pas normal. Il faut se mettre à la place de tous les gens qui ne maîtrisent pas les paiements électroniques, qu’ils soient jeunes ou précarisés, par exemple" poursuit Hervé, accompagnateur présent à la gare.

Les accompagnateurs craignent aussi pour leur sécurité. "Nous sommes favorables à des mesures le moins conflictuelles possible, pour éviter les agressions. On risque de voir augmenter le nombre de situations problématiques. Les causes des agressions sont multiples, mais la majorité des sources de conflits naissent d’un problème lié au titre de transport", explique Pierre Brouyaux.

Jean-Claude est lui aussi accompagnateur. "Pas mal de gens paient encore de cette manière et cela risque d’être une source supplémentaire de conflit avec les voyageurs qui ne sont pas en ordre. On subit déjà ça au quotidien, voire plusieurs fois par jour".

Le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté était également présent pour soutenir les accompagnateurs. "On sait que les gens qui paient en cash dans les trains, pour la majorité, n’ont pas d’autre solution. Ils ont déjà un supplément de 9 euros. S’ils n’ont pas de carte pour payer, ils auront une amende, et c’est l’escalade des difficultés. C’est une forme d’agression de la population qui doit pouvoir utiliser son argent comme elle veut. C’est aussi une agression par rapport à la qualité du service public" estime Christine Mahy, la secrétaire générale du réseau.