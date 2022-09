Gare de Mons : les parlementaires veulent de la clarté et un renforcement du contrôle du SPF mobilité suite au rapport de la Cour des comptes

En pleines négociations du nouveau contrat de gestion entre Infrabel, la SNCB et le gouvernement fédéral, le ministre de la mobilité Ecolo Georges Gilkinet veut renforcer le suivi des investissements en matière ferroviaire. "Il faut faire des choix plus modestes, plus fonctionnels. On ne fera plus de gare Calatrava. Il faut renforcer le contrôle des investissements pour empêcher qu’on ne puisse décider seul ou en petit groupe de faire passer un budget de 30 à 300 millions".

Concernant une possible action en justice, le ministre préfère rester prudent. "Je n’ai pas encore le rapport définitif. Ce qui m’importe c’est de prendre les mesures pour adopter les règles pour éviter que ce type de dépense inconsidéré ne se reproduise. Dans les futurs contrats, il sera inscrit une obligation de reporting des investissements. Demain, l’autorité de tutelle et le SPF mobilité exerceront encore mieux leur rôle de contrôle sur ce type de chantier. Les investissements doivent servir la mobilité et pas le prestige".

De son côté, la SNCB a répondu à l’agence de presse Belga. L’entreprise ferroviaire estime "qu’elle n’a pas encore reçu le rapport final de la Cour auquel la presse fait référence" et qu’elle ne peut donc pas encore se prononcer sur les nouveaux éléments de ce dossier.