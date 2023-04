Gare de Mons : la SNCB dévoile quels commerces vont s’y implanter

Un peu plus loin dans la galerie, plus de 100 mètres carrés sont réservés à un spécialiste "Healthy food". La future gare devrait également compter un fleuriste. "Le mix commercial est défini selon le tissu commercial urbain à proximité directe de la gare (dans ce cas, celui du centre-ville et des Grands-Prés), des demandes de services basiques des voyageurs (café, viennoiseries, sandwiches, presse et tabac) et des types de voyageurs (navetteurs, étudiants, international, tourisme…) qui fréquentent la gare" précise encore la SNCB par la voix de sa porte-parole. Au chapitre santé, une collaboration est prévue avec l’hôpital Ambroise Paré, "pour un espace destiné au prélèvement sanguin".

Y aura-t-il une pharmacie ?

Les grandes gares de Bruxelles ont chacune leur officine, au sein de la galerie commerçante. Même chose pour Liège-Guillemins, tout comme d’autres gares côté flamand. A Mons, un pharmacien, implanté à quelques encablures de la gare, est demandeur.