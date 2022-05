Gare d'Athus: un énorme chantier vient de commencer

Un énorme chantier est en route en gare d'Athus. On y crée notamment un tunnel pour les piétons. Ce week-end, le chantier entamait une phase très importante avec la mise en place du premier des trois éléments du couloir sous voie. Une structure de 200 tonnes qui a dû être déplacée sur 20 mètres à l'aide de vérins, soulevés par des rails.

L'opération de ce week-end était donc une étape importante de ce chantier qui se poursuivra au-delà de la fin de l'année, comme Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel le précise :

"Les travaux se prolongeront jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, avec le placement des deux derniers cadres à la fin du mois d'août. Ensuite viendra le travail d'aménagement des rampes PMR, pose de la cage d'ascenseur, les escaliers... Le chantier devrait se terminer au plus tard à la fin du mois de mars 2023, et la gare sera accessible."

Le tunnel évitera aux usagers de traverser les voies, comme c'est le cas actuellement. Une situation dont se réjouit le bourgmestre d'Aubange, François Kinard :

"Ca va permettre une sécurité renforcée. Plus besoin de surveiller les usagers, et nous aurons une gare moderne comme on les connait aujourd'hui."

Et notons encore que la passerelle sera démontée une fois le tunnel inauguré.