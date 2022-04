Gare aux voitures mal garées : Layla raconte son quotidien de conductrice de bus à Bruxelles

L’hilarité douteuse des passagers de fin de soirée, ceux qui ne cèdent pas leur place aux femmes enceintes, les autos qui bloquent son bus articulé pendant de longues minutes. Toutes ces situations sont bien connues des chauffeurs de bus bruxellois… Et c’est justement leur quotidien que racontent les dizaines de vidéos que Layla Rifi a déjà postées sur les réseaux sociaux.

"Il est 15h56, je suis sur le 96 et j’ai un truc à vous montrer."

Layla est conductrice de bus à la Stib et ses interventions cash, sympas, touchent, mine de rien, un vaste public. Sur son compte Laylalili57, la jeune femme se met en scène avec humour et ce n’est pas son employeur qui s’en plaindra ! "C’est une initiative personnelle au départ, mais Layla est devenue une formidable ambassadrice de la Stib", reconnaît Cindy Arents, porte-parole de l’entreprise.

"N’oubliez pas, la bonne humeur est contagieuse"

Dans l’une de ses dernières vidéos, le bus de Layla est bloqué par un automobiliste mal garé. Sans se démonter elle sort de son véhicule et explique face à l’écran que derrière, trois autres véhicules de la Stib sont aussi à l’arrêt. Négligeant ou distrait, le propriétaire de la voiture risque une amende, explique Layla qui après plusieurs dizaines de minutes, remonte dans son bus sous les applaudissements des voyageurs.

En 2021, près de 600 trams et 450 bus ont été bloqués par des voitures mal garées.

Une réalité que les chauffeurs de la Stib connaissent bien. En 2021, plus d’un millier de bus et tram se sont retrouvés à l’arrêt suite à des voitures qui bloquaient le passage. Des automobilistes qui doivent ensuite mettre la main au portefeuille, comme l’explique Cindy Arents : "Un bus bloqué trente minutes, c’est 106 euros, un tram bloqué trente minutes, c’est 361 euros. À cela s’ajoutent le PV de la police et les éventuels frais de dépanneuse".