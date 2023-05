Gare aux spoilers "The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom" a fuité sur internet

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, dont la sortie est prévue pour le 12 mai prochain, est certainement l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année. Malheureusement pour Nintendo et ses fans, l’intégralité du jeu est déjà disponible en téléchargement illégal et les spoilers abondent sur les réseaux sociaux.