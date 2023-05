Gare aux arnaques : de faux démousseurs ou réparateurs de toits sévissent en Brabant wallon

Les zones de police du Brabant wallon lancent un avertissement contre de faux "démousseurs" ou réparateurs de toitures, qui sont apparemment très actifs en ce moment dans la province. Ces escrocs se présentent généralement chez des personnes âgées, plus vulnérables ou crédules, pour les convaincre que des travaux sont absolument nécessaires chez elles. Et malheureusement, certaines de ces personnes tombent dans le panneau.

Les auteurs de ces méfaits se réinventent en fonction des circonstances ou de la météo. A d’autres périodes, ils sont policiers ou agents des eaux, mais leur modus operandi est souvent identique.

"En général, ils sont deux, explique Vanessa Bayon-Vicente, conseillère en communication à la zone de police de Nivelles-Genappe. Soit ils vont effectuer les travaux pas très correctement et demander ensuite une somme faramineuse, qui peut aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros ; soit ils vont utiliser un lecteur de carte et prélever plus d’argent que la somme initialement prévue ; soit ils vont utiliser un lecteur de carte et ils vont faire plusieurs retraits en disant que le premier et le deuxième ne sont pas passés, et comme ça la victime ne se rendra pas compte tout de suite que beaucoup d’argent lui a été retiré. Il arrive aussi qu’ils trouvent un prétexte pour entrer dans l’habitation. Et pendant qu’un des auteurs va distraire la victime, l’autre va fouiller l’habitation pour voler de l’argent, des objets de valeur ou de l’or."