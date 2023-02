"Gardiens et gardiennes de l’énergie" : les solutions des enfants du primaire face à la crise énergétique

Ils sont les gardiens et les gardiennes de l’énergie. Des enfants de 5eme et 6eme primaire investis d’une mission : trouver des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique et la crise énergétique. 22 écoles communales de Namur participent au projet. Ensemble, ils ont dressé une liste de gestes à adopter dans leurs classes.

Afin de sensibiliser les autres élèves, notamment les enfants de maternelles, ils ont inscrit et dessiné leurs conseils dans un guide. Il se divise en différentes thématiques telles que la lumière, la consommation d'eau, le chauffage et l'électricité. " Ouvrir les rideaux pour profiter de la lumière naturelle, débrancher les prises de courant en fin de journée, mettre un gros pull, éviter de consommer de l’eau chaude quand ce n’est pas nécessaire… ", cite Nathan, élève de cinquième année à l'école communale d'Heuvy.