"Gardiens de la Galaxie Vol. 3" n’est pas adapté aux plus jeunes selon les spectateurs

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met un terme aux aventures de la bande. Et d’après les premières réactions, on peut dire que James Gunn a frappé fort. De nombreux spectateurs le qualifient comme "le meilleur Marvel depuis longtemps". Mais s’ils encouragent à aller le voir au cinéma, beaucoup le déconseillent aux plus jeunes.

Comme montré dans la bande-annonce, le film revient à plusieurs reprises sur le passé de Rocket Raccoon. Certaines scènes, qui traitent de maltraitance animale, sont particulièrement difficiles à regarder. Pendant des années, le raton laveur et ses amis se sont fait torturer par des scientifiques, qui l’utilisaient pour faire des expériences.

Dans les faits, le film est interdit aux enfants de moins de 12 ans mais ce n’est pas suffisant selon les viewers. Ils considèrent qu’il contient trop de scènes "dérangeantes" qui pourraient "traumatiser toute une génération", comme le précise Unilad.

"Le troisième film des Gardiens de la Galaxie était sombre, dérangeant et totalement inacceptable pour les enfants. Je suis heureux de ne pas avoir emmené les miens. Les enfants dans la salle pleuraient et étaient effrayés. On parle beaucoup de la cruauté envers les animaux, de la violence et on retrouve le mot "F" (Fuck). Les films n’ont pas le même impact quand vous avez des enfants", écrit une personne sur Twitter.